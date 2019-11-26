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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Tel Halaf kasabasında bombalı saldırı: 16 ölü

- Tel Halaf kasabasında bombalı saldırı: 16 ölü

olay yeri

Alışveriş Bombalı Saldırı Terör Örgütü Saldırı Bombalı Araç 

-patlamanın yeri

( RESULAYN ) RESULAYN

- Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Suriye'de Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı. İşlek bir pazar alanında gerçekleştirilen saldırıda çevredeki araçlar ve tezgâhlar büyük hasar gördü. Yerel kaynaklara göre saldırı, siviller alışveriş yaptığı sırada meydana geldi. Patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
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