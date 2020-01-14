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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Tel Abyad'ta yerel polis göreve başladı - Tel Abyad'ta yerel polis halkın güvenliğini sağlayacak

- Tel Abyad'ta yerel polis göreve başladı - Tel Abyad'ta yerel polis halkın güvenliğini sağlayacak

Yerel polisler sahada

Olay Yeri İnceleme Toplumsal Olaylar Kaçakçılık Terör Örgütü Teröristler 

-Yerel polisler yoklama yapılıyor
-Araçlarla rörev yerlerine gönderiliyor.
-Yerel polis görev başında

( TEL ABYAD ) - Tel Abyad'ta yerel polis göreve başladı- Tel Abyad'ta yerel polis halkın güvenliğini sağlayacak TEL ABYAD

- Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Tel Abyad'da, Türkiye'de eğitilen 420 Suriyeli polis, dün itibari ile göreve başladı.
Yerel polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi ve el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitimler aldı. Türkiye'de yaklaşık bir ay boyunca eğitim alan ve dün itibariyle göreve başlayan 420 yerel güvenlik gücü, bölgede asayişi sağlayacak. Terörle mücadele, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile olay yeri inceleme birimleri olarak hizmet edecek olan yerel polisler, kent merkezindeki kontrol noktalarında konuşlanacak. Yerel polisler, kullanacakları binek araçları da teslim aldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Suriye sınır ilçesi olan Tel Abyad, 13 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.
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