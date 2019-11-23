- Tel Abyad'ın merkezinde bomba yüklü araç patladı: 10 ölü

-detay



( TEL ABYAD ) TEL ABYAD



- Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. İşlek bir pazarda meydana gelen patlamada yaralıların sayısı artmaya devam ediyor. Savunma ekipleri enkaz altında kalan cesetleri çıkarmaya çalışıyor. Patlamada çevredeki binaların yıkıldığı ve enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların Akçakale’de olan hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.



loading...