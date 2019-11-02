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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tel Abyad'da terör saldırısı: 10 ölü (1)

Tel Abyad'da terör saldırısı: 10 ölü (1)

- Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından bölgedeki insanların telaşla kaçması ve yanan araçlar - Enkaz haline gelen binalar ve hurdaya dönen araçlar Tel Abyad 'da terör saldırısı: 10 ölü - Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerinde bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu en az 10 sivil hayatını kaybettiTEL ABYAD (AA) - Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti.Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Patlamada, aralarında çocukların da olduğu en az 10 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.Yaralılar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

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