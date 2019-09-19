Tekstil fabrikasına dönüştürülen cezaevi 150 kişiye ekmek kapısı oldu



“Hedef 600 kişinin istihdamını sağlamak” 150 kişinin istihdam edildiği fabrikada hedeflerinin 600 kişi olduğunu ifade eden Hakan, “Burası eskiden bir cezaeviydi, ama şimdi ekmek kapısı oldu. Şu anda burada 150 kişi çalışıyor, ama hedefimiz en az 600 kişinin istihdamını sağlamaktır” ifadelerini kullandı. “Tüm iş adamları burada rahatlıkla fabrika kurabilirler” Fabrikanın kuruluşundan sonra vasıflı eleman bulmakta zorlandıklarını aktaran Hakan, “İlçedeki gençlerin mesleği bilmemesi bizi en fazla zorlayan nokta oldu. Burası yaklaşık 9 aydır faaliyette, ancak biz 8 ay boyunca elemanlarımıza hem işi öğrettik hem de ücretlerini ödedik. Bunun dışında burada hiçbir sıkıntı yok. Bazen iş arkadaşlarımız güvenlik noktasında soru sorarlar, ama ben şu anda onlara güvenlik noktasında herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söylüyorum. Herkes gelip burada iş kurabilir. Doğu batı fark etmiyor. Edirne ' den Kars ' a kadar herkes gelip burada fabrika açabilir ve işsizliği bitirebilir” diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

