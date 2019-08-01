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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Teksas'taki Rafineri Yangınında Yaralıların Sayısı 37'ye Çıktı

- Teksas'taki Rafineri Yangınında Yaralıların Sayısı 37'ye Çıktı

rafineriden yangın görüntüleri

Bild Basın Toplantısı Toplantı Karbon İtfaiyeciler 

- itfaiyeciler

( TEKSAS ) - Teksas'taki rafineri yangınında yaralıların sayısı 37'ye çıktı TEKSAS

- ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafinerisinde çıkan yangında, yaralananların sayısı 37'ye yükseldi. ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki ExxonMobil Rafinerisinde dün çıkan yangında yaralananların sayısı 37'ye çıktı. ExxonMobil tarafından yapılan açıklamada, yangının izole edildiği bildirildi.
Tesis yöneticisi Jason Duncan, olay sonrasında düzenlediği basın toplantısında, yaralananların hiçbirinin hayatının tehlikede olmadığı bildirdi. Duncan, yangının tesisteki bir patlamanın bir sonucu olduğunu ve hala yanmakta olanın propan ve propilen, hafif bir hidrokarbon karışımı olduğunu söyledi.


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