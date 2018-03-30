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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Teknolojik afet riskine karşı ilk müdahale eğitimi

Teknolojik afet riskine karşı ilk müdahale eğitimi

Açıklamalar

İlk Müdahale Teknoloji Afet Bilinci Doğal Afet Urus 

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( İSTANBUL - HD) İSTANBUL

- İstanbul Yeni Havalimanı’nın komşu köylerine 12’şerli gruplar halinde“Teknolojik Afet Riskine Karşı; İlkyardım, arama, kurtarma” eğitimleri verildi.
Arnavutköy Belediyesi tarafından bölge halkına afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrasında alınabilecek tedbirler ile ilgili seminer verildi.
Ayrıca yaşanabilecek herhangi bir doğal afet sonrası ihtiyaç duyulacak malzemeleri barındıran bir konteyner hazırlanırken, vatandaşlara da ilkyardım setleri dağıtıldı. Arnavutköy Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ARKUR), bölge halkına seminerler düzenleyip, ilk yardım eğitimi verdi. Yeni Havalimanın Arnavutköy ilçesine yapılmasıylaberaber insan kaynaklı veya teknolojik afet riski doğan bölgede, vatandaşlara yönelik; ilk yardım, yangın söndürme, arama kurtarma ve afet bilinci eğitimleri düzenlendi.
12’şerli gruplar halinde Yeniköy, Durusu, Karaburun ve Tayakadın Mahallelerinde gerçekleştirilen ilk yardım, yangın söndürme, arama kurtarma ve afet bilinci eğitimlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Arnavutköy ilçesine inşa edilen ve bu yıl sonunda faaliyete geçecek olan havalimanıyla beraber insan kaynaklı ve teknolojik afet riski doğan ilçede, vatandaşlar herhangi bir afet anında ilk müdahaleyi yapabilecek eğitimleri aldı. Tayakadın Mahallesinde olası afet ve acil durumlarda kendilerine yetecek kadar malzemenin bulunduğunu konteynerin yerleştirildiğin belirten Arnavutköy Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Deniz Gök, “Olası bir afet ve acil durumlarda konteynerin içinde bulunan malzemeler ile vatandaşlara müdahale yeteneği kazandırmayı amaçlanmıştır. İlçemize yeni havalimanının gelmesiyle insan kaynaklı ve teknolojik afet riski doğmuş bulunmaktadır. Bu çerçevede halkımızı bu tür afetlere karşı daha dirençli hale getirmeyi planladık. Afet ve acil durmalarda ilk 72 saat çok önemli. Afet ve acil durumlara insanlara müdahale edenler genelde yakın çevrelerde yaşayan komşular veya mahallede yaşayanlardır. Arnavutköy’de de olası bir durumda anında müdahale yapması için bu mahallede yaşayan vatandaşlara afet bilinci, arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri veriyoruz” diye konuştu.
Hazırlan Konteyner içerisinde jeneratörden kırıcı ve delici matkaba, ilk yardım çantasından radyo ve el telsizine kadar birçok malzeme bulunuyor. Bu malzemeler yaşanabilecek herhangi bir doğal afet sonrasında vatandaşın afeti en az hasarla atlatabilmesi için ihtiyaç duyacağı hemen hemen her şeyi barındırıyor. (HB-
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