TEKNOFEST - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konseri - İSTANBUL
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konserinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konser verdi.
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