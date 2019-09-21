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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TEKNOFEST - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konseri - İSTANBUL

TEKNOFEST - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konseri - İSTANBUL

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konserinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konser verdi.

İletişim Teknoloji 

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