Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Teknelerle 29 Ekim kutlaması görsel şölen sundu

Teknelerle 29 Ekim kutlaması görsel şölen sundu

YÜRÜYÜŞTEN VE VATANDAŞLARDAN DETAYLAR

Yarış Siyasi Partiler Siyasi Parti Sivil Toplum Öğrenciler 

-TEKNELERDEN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Mudanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında denize açılan tekneler görsel bir şölene imza attı. Mudanya Mütarekesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı Mudanya, Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümünde adına yakışır bir kutlamaya daha imza attı. Kaymakamlık binasında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra Mudanya protokolü, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Mudanyalıların kortej yürüyüşüyle devam etti. Mütareke Meydanı'nda toplanan çok sayıda vatandaş, Mudanya Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde Türk bayrakları ile İpar Caddesi üzerinden İskele Meydanı’na kadar yürüdü. İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenlerde, Cumhuriyetin 96. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere de ödülleri verildi.
Resmi tören, şiirlerin okunması ve Mudanya Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterilerinin ardından sona erdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yelkenli tekneler de unutulmaz bir gösteriye imza attı. Bayraklarla süslenmiş olan tekneler sahilde yürüyenlere eşlik ederken, görsel bir şölen sunmuş oldu. (AÇ-E)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı