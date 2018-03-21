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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tekneleri alabora olan balıkçılar kurtarıldı

Tekneleri alabora olan balıkçılar kurtarıldı

Sahil güvenlik botu, battığı yerden alınan ve karaya getirilen tekne ile balıkçılar

Bild Çekim Sahil Güvenlik Amatör Cep Telefonu 

-Karaya çekilen tekne
-Sahil güvenlik botunun uzaklaşması
-Sahildekilerin yardımı ile teknenin çevrilmesi
-Sahil güvenlik gemisi
-Sahildeki vatandaşlar ve uzakta görünüm sahil güvenlik gemisi

( MERSİN )- Sahil Güvenlik ekipleri, tekneleri alabora olduktan sonra suya düşen 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde tekneleri alabora olan 3 kişi sahil güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı eski sahil beldesi Limonlu açıklarında 3 kişi amatör olarak balık avlamak için tekneyle denize açıldı. Çapa çekimi esnasında 3 metrelik tekne alabora oldu. Denize düşenlerden biri üzerinde taşıdığı cep telefonu ile durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki balıkçıların koordineli çalışması sonucu kayıktakiler sağ salim kurtarılarak karaya ulaştırıldı. Batan tekne ise balıkçılar tarafından sahile çekildi.
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