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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Tekneden düşen genç kayboldu

Tekneden düşen genç kayboldu

Yakınlarının bekleyişi

A Haber Balıkçı Teknesi Helikopter Balık Tutma Balık Tutmak 

-Denizden, limandan detay
-Olay yerinden detay
-Kaybolan gencin fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Sabah saatlerinde balık tutmak için balıkçı teknesiyle Alaçam açıklarına giden Emrah Danacı (23), denize trol bırakılırken dengesini kaybedip, denize düştü. Genci arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. Olay, bugün 11.00 sularında Alaçam açıkları denize 11 mil mesafe uzakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, "Baba Muhsin" isimli trol teknesinde bulunan Emrah Danacı, isimli şahıs trol ağının denize bırakıldığı esnada dengesini kaybederek denize düştü ve gözden kayboldu. Kaybolan şahsı bulmak için Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirildi. Halihazırda bölgede bulunan balıkçı tekneleri tarafından da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Emrah Danacı’nın yakınları Yakakent Limanı’nda haber bekliyor.
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