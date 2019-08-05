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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'dan kahreden haber: 20 gün sonra düğünü olacaktı

Tekirdağ'dan kahreden haber: 20 gün sonra düğünü olacaktı

Yaralının acile götürülmesi

Hastane Ahmet Kurt Trol 

-Kaza yeri
-Röportajlar
-Şahsın fotoğrafı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar attı. Hurdaya dönen aracın şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy’den Malkara istikametine seyreden Murat Öz (27) yönetimindeki 59 DD 551 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Taklalar atan araç hurdaya dönerken, sürücüsü Murat Öz ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rahmet kurtarılamadı. Öte yandan hayatını kaybeden genç sürücüsünün 20 gün sonra düğünü olacağı öğrenildi.
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