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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

- Evde yapılan aramalardan detay (polis kamerası) - Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Değirmenaltı Mahallesi'nde, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu maddenin, üniversite öğrencilerine satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, klozet içerine atılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. U.U, H.İ.A, T.Y, İ.B.ve B.A. gözaltına alındı, adreste bulunamayan M.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Öte yandan Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde S.P'nin evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini belirledi.Adreste yapılan aramada, Hint keneviri yetiştirilen düzenek, bir miktar kenevir, hassas terazi, tarım ilaçları, güç kaynağı ve led bitki yetiştirme lambası ele geçirildi, S.P. gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Kamerası Öğrenciler 

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