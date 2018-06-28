Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ’da şiddetli fırtına ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Tekirdağ’da şiddetli fırtına ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Çatısı uçan evlerden detaylar

Polis Elektrik Direği Şiddetli Fırtına Polis Ekipleri 

-Kırılan ağaçlardan detaylar
-İtfaiye ve polis ekiplerinden detaylar
-Su temizleme çakışmalarından detayalar
-genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Birçok hane ve işyerini su bastı- Belediye ve emniyet ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyor TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da akşam saatlerinde birden bastıran şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu. İtfaiye ve TESKİ ekipleri su basan iş yerleri ve hanelerdeki suları temizleme çalışması başlattı. Tekirdağ’ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde bir anda bastıran şiddetli sağanakla birlikte cadde ve sokak araları göle döndü. Ağaçlar devrildi evlerin çatısı uçtu Şiddetli yağmurun etkisi ile birçok mahallede ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu, birçok iş yeri ve bodrum katında bulunan haneleri ise su bastı. Yağışla birlikte birçok elektrik direğinin telleri koparak yere düşerken, parke taşları da yağmurun etkisi ile yollara savruldu. Emniyet ve belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekliyor Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekipleri ise yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyor. TESKİ ve İtfaiye ekipleri de su basan ev ve iş yerlerindeki suları tahliye ve temizleme çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan yağmur ve fırtınan etkisini kaybederken, yollarda maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı