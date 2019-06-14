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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ'da şiddetli dolu ve sağanak... Ağaçlar yıkıldı, araçlar zarar gördü

Tekirdağ'da şiddetli dolu ve sağanak... Ağaçlar yıkıldı, araçlar zarar gördü

YAĞIŞ ANI

Sağanak Yağış 

-DEVRİLEN AĞAÇLAR
-ZARAR GÖREN OTOMOBİL

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak yağış hasara yol açtı. Ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü. Malkara ilçe merkezinde akşam saatlerinde 15 dakika süren fırtına şeklinde dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayan ağaçlar yollara devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İlçe girişinde biriken su nedeniyle araçlar zarar gördü.
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