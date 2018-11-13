Tekirdağ’da Osman Tabak Kampüsü açıldı

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan, içeriğinde Çocuk Akademisi ile Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi bulanan Osman Tabak Kampüsü açılışı gerçekleştirildi.

Altınova Mahallesi Seray Sokak üzerinde gerçekleşen ve Tekirdağ’ın eski Belediye Başkanı Osman Tabak’ın isminin verildiği Çocuk Akademisi ile Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi’nin açılışına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve çok sayıda davetli katıldı.

“İnsanlar görev süresi içerisinde, gücü elinde tutarken dostu çok oluyor” Açılış öncesi konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ”Herkesin sevdiği saydığı farklı siyasi partide olsak da aynı ortamda çalıştığım, izlediğim değerli bir büyüğüm. Gerçekten iz bırakmak kolay bir şey değil. Yani insanlar görev süresi içerisinde, gücü elinde tutarken dostu çok oluyor. Ama görevden ayrıldıktan sonra, hele ki bu dünyadan ayrıldıktan sonra ismi halen anılıyorsa, demek ki o insanlar diğer insanlara ve kendinden sonra gelenlere önemli bir hizmet bırakmışlar, iz bırakmışlar demektir. Bu nedenle de ben Osman Tabak’ı rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

“Bu ülke kalkınırsa bu hepimizin refahı demektir” Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nden bütün siyasi partideki herkese teşekkür eden Başkan Eşkinat, “Kardeşlerime arkadaşlarıma bu kararı birlikte verdiğimiz için de destekleri için teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey söylemek lazım. Bizim geleceğe ihtiyacımız var, bizim korkuya ihtiyacımız yok, bizim bezginliğe tahammülümüz yok. Eğer bu ülkede biz yaşıyorsak, bu coğrafyada yaşayan bütün insanlar olarak önce birbirimize sarılmaya, ondan sonra da üretken çocuklar yetiştirmeye bizim ihtiyacımız var. Bu ülke kalkınırsa bu hepimizin refahı demektir bu ülke kalkınırsa hepimizin daha iyi koşullarda yaşam şartları olacağı demektir” diyerek konuşmasına devam etti. Kampüsün çocuklar için hem okul öncesi eğitim merkezi olduğunu hem de yaşça olgunlaşmış son çocukluk dönemini yaşayan insanlar için de bir rehabilitasyon merkezi olduğunu da aktaran Başkan Eşkinat, “Şu anda bizim ülkemizin üretime ihtiyacı var. Öğretim için insanların özgürleşme ihtiyacı var. Çalışan annenin çocuğunu bırakabileceği bir yer, evdeki alzheimer yaşlısını bırakabileceği bir yere ihtiyacı var. İşte bu kampüste her ikisini bir araya getirdik, Tekirdağlıların hizmetine sunduk. Bu bir model. Bir başka akademi binası Karacakılavuz’da tamamlanmak üzere. Hedefimiz her mahallede buna benzer yapıları ayağa kaldırmak olmalı. Bunlar çok büyük işler değil ama işlevsel olarak işlevi son derece büyük. Bu nedenle de çocuklarımız için ve yaşlılarımız için bu kompleksin bir model olmasını diliyor, önümüzdeki süreçte kim yükü taşıyacaksa, kim bu yükün altına gireceksin bütün Tekirdağlılar elbirliğiyle muhtarlarımız, hemşehrilerimizle beraber çocuklarımızı yaşlılarımız için bu modeli bütün şehrimize yayalım” diyerek konuşmasını noktaladı. "Vefa göstergesidir" Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Osman Tabak ile bir anısından bahsederek, “Ben de fabrikadan yeni emekli olmuşum. Tabi o zaman siyasete atılmaya çalışıyoruz. Tam çinili fırının önünde rahmetli Osman Ağabey’i gördüm. 'Kadir' dedi 'siyasete atılıyormuşsun hayırlı olsun.' 'Sana bir şey soracağım’ dedi.

‘Hüseyin Pehlivan heykelinin oradan Hayrabolu mezarlığına kadar ne kadar zamanda gidersin’ dedi bana. Ben de o zaman 12 yaş daha gencim tabi. '20 dakikada giderim' dedim. ‘Olmaz’ dedi.

‘Siyasete girdiğin zaman, bu çok çok kısa bir süre, bir gün karşılaşıp soracağım bunu’ dedi.

Böyle bir espri geçti aramızdan. Tabi ondan sonra siyasete atıldık. İnsanı kazanma sanatının ne olduğunu, daha fazla gezerek tozarak. Aradan sanıyorum 1 yıl geçti. Yine yakın bir yerde karşılaştık. ‘Ne diyorsun’ dedi bana. Dedim Osman Ağabey ‘Tam bir saatte çıktım’ ‘İyi ama daha çok işin var. En az 2 saat olması lazım’ dedi.

Allah rahmet eylesin, kendisini rahmetle anıyorum. Bir vefa meselesi şu yapılan tesisin Osman Tabak isminin verilmesi, belediye başkanlarımızın göstermiş olduğu vefa göstergesidir. Zaten bunu hakkediyor. Bu tesisin Tekirdağ’ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra çocukların gösterilerinin ardından açılış kurdelesi kesilerek Osman Tabak Kampüsünün açılış gerçekleştirildi.

Programda Osman Tabak'ın yakınlarına plaket takdimi gerçekleştirildi.



