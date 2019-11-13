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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi adliyeye sevk edildi - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi adliyeye sevk edildi - TEKİRDAĞ

- Şüpheli baba Okan K. ve oğlu Oktay K.'nın Çerkezköy Adliyesi'ne getirilişi - Çocuğun Okan K.'ya "Baba kendine iyi bak" demesi Tekirdağ 'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi adliyeye sevk edildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde Sultan K'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan babası ve erkek kardeşi adliyeye sevk edildi.Sultan K'nın (19) Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önünde otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba Okan K. (45) ile erkek kardeşi O.K'nın, 24 saatlik ek gözaltı süresinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.Baba Okan K, eve bir süre gelmeyen kızı Sultan K'yı 11 Kasım'da bulunduğu yerden otomobille alarak evlerinin önüne getirmişti. Burada silahla vurularak ağır yaralanan Sultan K. kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Olayın ardından önce maktulün babası Okan K, daha sonra erkek kardeşi O.K. gözaltına alınmıştı.

Genç Kız Bild 

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