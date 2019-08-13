Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ’da Keşkek izdihamı

Tekirdağ’da Keşkek izdihamı

Keşkekten detaylar

Futbol Sahası Kalaba Alabalık 

-Dağıtımdan detaylar
-Kalabalıktan detaylar
-Şenlikten detaylar
-İzdihamdan detaylar
-Vatandaştan röp.
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Keşkek alabilmek için birbirini ezdiler TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Keşkek Şenliği’nde izdiham yaşandı. Vatandaşlar keşkek alabilmek için adeta birbirini ezdi. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Karackılavuz Mahallesi'nde ‘Keşkek Şenliği’ düzenlendi.
Şenliğe mahallenin yanı sıra ilçeden de çok sayıda vatandaş ilgi göstererek mahallenin futbol sahasında kurulu alana geldi. Şenlikte sıra keşkek dağıtımına geldiğinde vatandaşlar bir anda dağıtımın yapıldığı alana yöneldi. Birden keşkek dağıtımında izdiham yaşandı. İzdiham nedeniyle keşkeği dağıtan vatandaşlar da zor anlar yaşarken, bir tabak keşkek alabilmek için uğraşan da zaman zaman birbirini ezdi. “Kalabalık var” İzdiham arasında keşkek almayı bekleyen vatandaşlardan Sevim Çankaya, “İzdiham yaşanıyor. Keşkek Şenliği'nde ilk günler olmasına rağmen çok güzel bir kalabalık var” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı