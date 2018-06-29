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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ'da eve yıldırım düştü

Tekirdağ'da eve yıldırım düştü

HASAR GÖREN ARAÇ CAMINDAN GÖRÜNTÜ

Sağanak Yağış Emekli Öğretmen Yıldırım Düştü Nadan Öğretmen 

-OLAY YERİ GÖRÜNTÜ
-SİTE YÖNETİCİSİ AHMET YURDANUR'UN KONUŞMASI
-DETAYLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 5 katlı bir apartmana düşen yıldırım nedeniyle evin çatısında ve bir otomobilde hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında binanın çatısına yıldırım düştü. Binadan düşen tuğla ve beton parçaları bir arabanın üzerine düştü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, bina çatısı ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili konuşan site yöneticisi emekli öğretmen Ahmet Yurdanur, "Şiddetli sağanak esnasında bir apartmanımıza yıldırım düştü. Kimsenin canına bir şey gelmemesi bizim için sevindirici" diye konuştu.

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