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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da Cumhuriyet resepsiyonu

Tekirdağ’da Cumhuriyet resepsiyonu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın konuklarını karşılaması

Şehit Yıldızlı Öğrenciler Ay Yıldız 

-Resepsiyondan görüntüler
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından Ramada Otel’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.
Davetliler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından karşılandı. Resepsiyona Tekirdağ Garzinon Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kınacıoğlu Tekirdağ Jandarma Komutanı, Jandarma Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile protokol üyesi daire müdürleri ile birim amirleri katıldılar. Gecede konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti her türlü şer odağının boş çabalarına karşı önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği evrensel değerleri muhafaza ederek uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi mutlaka ve mutlaka sürdürecektir. Bu büyük ve anlamlı günde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan sevgisiyle canlarını gözlerini kırpmadan veren kahraman silah arkadaşlarına vatan savunmasında ve demokrasi mücadelesinde kanlarını ay yıldızlı bayrağımıza veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.
Konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle devam etti ve resepsiyon boyunca Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalındı. Resepsiyon boyunca Vali Yıldırım davetliler ile yakından ilgilendi.(SŞ-ÖZ-Y)
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