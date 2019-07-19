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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ'da bidon bidon kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bidon bidon kaçak içki ele geçirildi

Operasyona ilişkin havadan ve yerden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Alkollü İçki Akalan Harekete Geç Kaçak Alkol Kaçak İçki 


- Tekirdağ Jandarma Komutanlığınca Ergene İlçesinde 2 bin 570 litre kaçak içki ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Tekirdağ’ın Ergene İlçesi Esenler Mahallesinde M.K. isimli şahsın çiftlik evinde kaçak alkollü içki üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi alınması üzerine kısa sürede harekete geçildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, el yapımı 600 litre viski, 350 litre rakı, 120 litre şarap, bin 500 litre rakı yapımında damıtılmaya bırakılmış üretim aşamasında rakı (şıra) ele geçirildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon havadan da görüntülendi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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