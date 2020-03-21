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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da araçlara ücretsiz korona virüs temizliği

Tekirdağ'da araçlara ücretsiz korona virüs temizliği

Araçların dezenfekte edilmesi

Alışveriş Akaryakıt İstasyonu Benzin İstasyonu Sosyal Sorumluluk Projesi Sosyal Sorumluluk 

-Sırada bekleyen araçlar
-Firma yetkilisi Erman Ayhan'ın açıklamaları
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu ülkemizdeki korona virüs salgınının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde 5 ayrı ekip oluşturarak istasyona gelen tüm araçları yakıt alsınlar almasınlar ücretsiz bir şekilde dezenfekte etti. Çorlu’daki bir benzin istasyonu tarafından hayata geçirilen ve sabah saatlerinde başlayan araçlara ücretsiz dezenfekte işlemine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir uygulamayı hayata geçirmek istediklerini ve araçları ücretsiz dezenfekte ettiklerini kaydeden akaryakıt istasyonunun genel koordinatörü Erman Ayhan, projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Ülkemizde de yaşanan virüs salgını nedeniyle bir sorumluluk projesi planladık. Kısa sürede 5 kişilik bir ekip oluşturduk. Sabah saatlerinde başlattığımız uygulama ile ilk gün 2 bin aracı dezenfekte etmeyi planlıyoruz. Toplam hedefimiz ise 10 bin araca ulaşmak. Yoğun bir ilgi var. Bu durum bizi memnun etti. Tüm işlemleri bizden yakıt alsınlar ya da almasınlar, alışveriş yapsınlar ya da yapmasında ücretsiz olarak yapıyoruz” dedi.
Ekiplerin büyük bir titizlikle araçlarını dezenfekte ettiren sürücüler de uygulamadan ötürü memnun olduklarını kaydettiler.
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