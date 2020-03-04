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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da 30 öğrenci hastanelik oldu

Tekirdağ’da 30 öğrenci hastanelik oldu

Hastane dışından görüntü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Mide Bulantısı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Sağlık Ekipleri 


- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinlikte yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte yiyeceklerden yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamaya başladı.
Bunun üzerine öğretmenleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. 30 öğrenci ambulanslar ve özel araçlarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlattı
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