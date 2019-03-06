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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ'da 3 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 3 kaçak göçmen yakalandı

HASTANEYE GETİRİLEN KAÇAKLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Kaçak Göçmen Adli Kontrol Jandarma Kaçak Akalan 


- Yasa dışı yollardan Avrupa’ya gitmek isteyen Cezayirli 3 kaçak, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerine yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekibi, A.Y. yönetimindeki 34 TGG 05 plakalı ticari takiyi durdurdu. Cezayir uyruklu 3 şahsın olduğu araçta yapılan aramada, şişme bot ele geçirildi. Ekipler, organizatör araç sürücüsü A.Y. ile Cezayirli 3 kaçağı gözaltına aldı. Araç sürücüsü A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cezayir uyruklu 3 şahıs ise işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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