Tekirdağ'da 15 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

-ŞAHSIN POLİS OTOSUNA BİNDİRİLİŞİ

-SAVCILIK ÖNÜ



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 15 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 33 yaşındaki adam tutuklandı. Malkara ilçesinde 33 yaşındaki Ö.D'nin 15 yaşındaki B.Ö isimli erkek çocuğunu kandırıp, götürdüğü metruk bir binada cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ö.D. gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ö.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olayı duyup adliye binası önüne gelen Malkara Ülkü Ocakları üyeleri, slogan atarak, olaya tepki gösterdi.

