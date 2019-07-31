Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı - SAMSUN

Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı - SAMSUN

- Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı - Olay yerinde görüntü - Ayağı alçılı şüphelinin gözaltına alınması Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı - Samsun 'da tekerlekli sandalye kullanan ve ayağı alçılı şüpheli, kız arkadaşına vurduğu iddiasıyla bir kişiyi bıçakla yaraladıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen tekerlekli sandalyeli ve ayağı alçılı şüpheli gözaltına alındı.Yabancılar Pazarı önünde ayağı alçılı ve tekerlekli sandalye kullanan Yunus K. (17) kız arkadaşına tokat attığı iddiasıyla Durmuş G'yi bıçakla yaraladı.Olay yerinden ayağı alçılı halde kaçan Yunus K, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.Yaralı Durmuş G. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bıçaklı Saldırı Kız Arkadaş Akalan Saldırı Tekerlekli Sandalye 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı