Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı - SAMSUN
- Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı - Olay yerinde görüntü - Ayağı alçılı şüphelinin gözaltına alınması Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı - Samsun 'da tekerlekli sandalye kullanan ve ayağı alçılı şüpheli, kız arkadaşına vurduğu iddiasıyla bir kişiyi bıçakla yaraladıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen tekerlekli sandalyeli ve ayağı alçılı şüpheli gözaltına alındı.Yabancılar Pazarı önünde ayağı alçılı ve tekerlekli sandalye kullanan Yunus K. (17) kız arkadaşına tokat attığı iddiasıyla Durmuş G'yi bıçakla yaraladı.Olay yerinden ayağı alçılı halde kaçan Yunus K, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.Yaralı Durmuş G. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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