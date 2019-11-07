Tekel bayisine bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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( ANKARA )- Zanlının terör örgütü DEAŞ bağlantısı ortaya çıktı ANKARA



- Ankara'da tekel bayisine yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisine 29 Ekim'de el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenleyen teröristin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sonrasında olay yerinde bulunan delilleri ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırıyı yapan kişinin maskeyle ve topallayarak tekel bayisine geldiğini ve içerisine uzaktan kumandalı EYP yerleştirilmiş bir çanta ile saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti. Kimliği belirlenen A.B'nin, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu belirleyen ekipler, takip edilen A.B'nin M.S, M.Ş. ve Z.S. isimli diğer örgüt mensupları ile Yenimahalle'de bulunan hücre evinde ikamet ettiklerini öğrendi. Tespit edilen hücre evine düzenlenen operasyonda, 4 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda, iki adet tablet, ampermetre, 8 adet akıllı cep telefonu, adaptör, 4 adet CD, lehim makinesi, örgütsel belgeler, 500 metre elektrik kablosu, terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağı, görüntü kaydedebilen dürbün, iki anahtar devre, iki flash bellek ve iki uzaktan kumanda ele geçirildi. Soruşturma dahilinde DEAŞ'ın uyuyan hücre yapılanmasında oldukları belirlenen kişiler, jandarma ekipleri tarafından 31 Ekim - 5 Kasım tarihlerinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda, U.S. ve T.S. Lalahan ve Yenimahallede, B.S. Adana'da, M.S. yasa dışı yollardan Türkiye'yi terk etmeye çalışırken Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, R.M.C. ise Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında 4 Kasım'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden aralarında A.B'nin de yer aldığı 3 kişi tutuklanırken diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan diğer 3 şüpheliden 2'si de dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, gözaltındaki bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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