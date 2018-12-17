Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tehlike dolu paten yolculuğunu adrenalin için yapıyorlarmış

Tehlike dolu paten yolculuğunu adrenalin için yapıyorlarmış

patenli gencin otobüs arkasına takılması

Sosyal Medya Polis Toplu Taşıma Kamera Adrenalin 

-arkadaşının polis geliyor diye uyarısı
-patenli gencin tehlikeli yolculuğunu anlatması

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de toplu taşıma araçlarının arkasına asılarak patenle yolculuk yapan ve kameralara takılan gençler, tehlike dolu dolu yolculuğu adrenalin için yaptıklarını söyledi.

Toplu Taşıma Otobüslerinin arkasına patenleri ile asılan ve sonrasında da yaptıkları yolculuğu cep telefonları ile kaydeden gençler tehlike dolu anları da eğlence için sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Lise Caddesi üzerinde yolcu durağından çıkan otobüsün arkasına asılan ve arkadaşının 'polis geliyor' demesi ile uzaklaşan S.S. adındaki genç, tehlikeli yolculuğu adrenalin için yaptığını söyledi.

Yaptıkları davranışın tehlikeli olduğunun farkında olduğunu söyleyen S.S., "Yaptığımız tehlikeli ama bizde dur kalklarla adrenalin ve eğlence istediğimiz için yapıyoruz. İzinsiz olarak yapıyoruz. Denge ayaklara bağlı ölüm ayaklarımızın altında" dedi.
(VA-EÖ-SK)
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı