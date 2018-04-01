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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Zanlıların adli tıptan çıkartılması

Adli Tıp İntihar Girişimi Suç Duyurusu Harekete Geç Şafak Vakti 

-Adliyeye götürülmesi
-Yakınlarının onlara seslenmesi
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) -- Adana'nın Karataş ilçesinde tefeci oldukları ileri sürülerek gözaltına alınan 17 kişiden 12'si tutuklandı- Zanlıların aylık yüzde 10 ile faize para verdiği ödeyemeyenlerin mallarına zorla el koyduğu bu nedenle bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi ADANA

- Adana'nın Karataş ilçesinde tefeci oldukları ileri sürülerek gözaltına alınan 17 kişiden 12'si tutuklandı. Karataş'ta bir kişi savcılığa başvurarak maddi olarak zor durumda olduğu için tefecilerden borç para aldığını ancak aylık yüzde 10 faiz uyguladıkları için bir türlü ana parayı ödeyemediğini sürekli faiz ödediğini bu nedenle daha da zor durumda olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat vererek konunun araştırılmasını istedi. Polis, Karataş ilçesinde 6 aylık bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın sonunda yaklaşık 40 şahsın tefecilerin ağına düşerek bunlardan ayda yüzde 10 faizle para aldıkları belirlendi. Ayrıca zanlıların para verdikleri şahısların ödeme yapmaması halinde zorla senet imzalatıp mal varlıklarına el koyup kendi üzerine geçirdikleri öğrenildi. Bir müteahhidin 70 bin lira tefeciden para aldığı ödeyemediği için evleri ve arsalarına zanlıların el koyduğu müteahhidin bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu da belirlendi. Tefecilerden para alan çiftçi ve esnafın korkusundan polise gidemediği de öğrenildi. Polis bu tespitlerin ardından bir hafta önce şafak vakti Karataş'ta 20 adrese operasyon yaptı. 17 kişiyi gözaltına alan polis zanlıları bir hafta boyunca sorguladı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol Ş., Ali Ş., İbrahim E., Hakan T., Özkan T., Yusuf E., Ersoy K., Yalçın K., Fevzi A., Aytaç T., Hikmet K.ile Hasan M. tutuklandı. Diğer 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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