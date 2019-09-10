Tedavisinin ardından okula dönen öğretmenlerini konfeti ile karşıladılar

-Halis Sağlam röportaj

-Zeynep Nigar Pamukçu röportaj



( KASTAMONU )- Tosya’da kalp rahatsızlığı geçiren öğretmene sevgi seli- Konfeti ve alkışlarla okuluna dönen öğretmen duygulandı KASTAMONU



- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde geçtiğimiz yıl kalp rahatsızlığı geçirmesi sonucu okuldan ayrılan ve tedavisinin ardından geri dönen Halis öğretmeni, öğrenciler ve veliler konfeti patlatarak karşıladı.Tosya İlkokulunda görev yaptığı sırada geçtiğimiz yıl kalp rahatsızlığı geçirerek okuldan ayrılan ve yaz tatili döneminde ameliyat olarak tekrar sağlığına kavuşan sınıf öğretmeni Halis Sağlam, öğrenci ve veliler tarafından sınıfa girerken konfeti patlatılarak karşılandı. Öğrenciler ve veliler, öğretmenleri Halis Sağlam’a pankart açarak sevgi gösterilerinde bulundu. Halis Sağlam ise çok duygulandığını belirterek, kendisine yapılan sürpriz için teşekkür etti.İlk olarak Okul Aile Birliği tarafından okulun dış duvarına “Halis öğretmenimize çok geçmiş olsun” yazılı pankart asıldı. Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Nigar Pamukçu tarafından çiçek takdim edilen öğretmen Halis Sağlam çok duygulandı. Daha sonra sınıfa yönelen Sağlam, sınıf kapısını açtığında öğrenciler tarafında konfetiler patlatılarak alkışlarla karşılandı.Öğrencilerin sevgi gösterisi karşısında duygulanan sınıf öğretmeni Halis Sağlam, öğrenci ve velilere teşekkür ederek, “Çocuklar nerede kalmıştık” diyerek uzun bir tedavinin ardından ilk dersine başladı.

Çocukların ve velilerin sevgi gösterisinin kendisini çok memnun ettiğini belirten Sağlam, “Meslekte 31 yılını icra ediyorum. 2018-2019 eğitim öğretim yılında geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı 1,5 ay kadar uzak kaldım ve yaz tatili ile birlikte tekrar okuluma döndüm. Okuluma döndüğümde velilerin yapmış olduğu benim için arkamda duruşları, öğrencilerimin sevgisi samimiyeti bu yaptıkları sürprizle heyecan duydum, gurur duydum ve kendime güvenim daha da arttı. Yapılan sürpriz benim çalışmalarıma azim katacak ve hedeflerimi yükseltecek, projelerimi performanslarımı artıracak" dedi.

Velilerin kendisine sahip çıkmasının diğer illerdeki velilere bir örnek olması temennisinde bulunan Halis Sağlam, “Kimsenin yeri dolmaz değil. Ben görevi bıraksam benim yerime gelecek başka öğretmenler illaki olacaktır. Belki de benden daha fazlasını da yapabilir. Ama buradaki amaç bir insan hasta oldu diye, bir insan ameliyat geçirdiği diye öğretmenden beklentilerin düşmesi değil de daha çok sahip çıkmak, daha çok sarılmak, inanmak, güvenmek omuz omuza birlikte dayanışma içerisinde olmak beni çok fazla gururlandırdı, çok mutlu etti, gururluyum” diye konuştu.

Öğretmenlerini çok sevdiklerini söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Nigar Pamukçu ise “Halis Hocamız geçen sene aniden bir rahatsızlık geçirdi. Ondan ötürü çocuklardan okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Sağ olsun Merve Hocamız geldi bizim çocuklarımızla çok güzel ilgilendi. Bu dönem iyi başlayalım istedik. Hem okulumuza hem sınıfımıza yeni bir şey olsun istedim açıkçası. Güzel bir sürpriz düşündüm müdürüm izin verdi. Öğretmenlerimize sahip çıkalım, sevelim ki onlarda güzel öğrenci yetiştirsin” diye konuştu.



