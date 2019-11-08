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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Tedavileri tamamlanan kızıl tilki ve pelikan doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kızıl tilki ve pelikan doğaya salındı

tilkiden görüntü

Köpek Sokak Köpekleri Karahisar Pelikan Saldırı 

-Pelikandan detay
-Hesna Kandır açıklama

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın kırsalından geçen ay yaralı bulunan pelikan ve kızıl tilki, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Afyonkarahisar’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan pelikan ve kızıl tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Ekipler tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) getirilen hayvanlar tedavi altına alındı. Sağlığına kavuşan kızıl tilki ve pelikan yaşam alanlarına bırakıldı. AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, sağlığına kavuşan kızıl tilki ve pelikanı doğaya saldıklarını söyledi.

Kandır şöyle devam etti: “Afyon merkezden bir vatandaşın ihbarı üzerine pelikan bulunarak Doğa Koruma 5. Bölge yetkililerine tarafından merkezimize ulaştırılmıştı. Göç zamanı pelikanlarda beslenme yetersizliğinden kaynaklanan göçe devam edememe durumu söz konusu olabiliyor. Bu bağlamda bakım besleme ve tedavi neticesinde doğaya dönmeye hazır hale geldi. Bugünde onu doğasına kavuşturduk” Yaralı getirilen tilkinin de tüm muayenelerinin tamamlandığını ifade eden Kandır, “Ekim ayında sokak köpekleri ya da çoban köpekleri tarafından saldırıya uğramış halde bir tilki ihbarı geldi. Yetkiler tarafından merkezimize ulaştırılan tilkiye öncelikle saldırı vakası olduğu için kuduz aşısı yaptık. Sonrasında yaraları temizlendi. Tedavi süreci geçirdi. Şimdi doğaya dönmek için hazır. Oldukça sağlıklı. Bundan sonra ömrünün uzun olmasını diliyorum” dedi.

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