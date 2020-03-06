Tedavi olup gelen köpek, mahalle sakinleriyle patisiyle selamlaşarak buluştu

-Elif Yıldız ve Muammer Akyol'un açıklaması.

-Pstisiyle selamlaması.

-Köpeklerin götürülmesi.



( KÜTAHYA )- 3 köpek gece yarısı İstanbul'a tedavi için nakil edildi KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinde çeşitli nedenlerle hasta ve yaralı olan 3 köpek İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için gece yarısı İstanbul'a götürüldü. İstanbul'dan yola çıkan ve gece yarısı Kütahya'nın Emet ilçesine 3 yaralı hayvanı almak için gelen "SOHAYKO" derneği görevlisini, Emetli hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu karşıladı. Elif Yıldız Nasuhoğlu yaptığı açıklamada, "Bir köpeğimiz 10 gün önce geldi. Ayağa kalkamadığı söylediler. Veterinere götürdük. Burada gerekli müdahaleler yapıldı. Daha sonra Tavşanlı ilçemize gönderdik. Kırık çıkık yok ama sağ ayağını hissetmiyor. Dolayısıyla biz burada bir şey yapamadığımız için İstanbul'a gönderiyoruz. Bir diğer köpeğimizde titreme sendromu var. Bacakları tutmuyor. Onuda tedavi için gönderiyoruz. Yine ciğerlerinde rahatsızlığı olan bir diğer köpeğimiz de tedavi için gidiyor'' dedi.

Geçen hafta ilçeden tedavi için İstanbul'a götürülen bir köpeğin mahallesine getirilmesi ve doğal ortamına bırakılması mahalle sakinlerini çok sevindirdi. Hasta olan köpeklerinin tedavi edilip tekrar getirilmesine çok sevindiklerini belirten Muammer Akyol, ''Köpeğimiz mahallemizin gülüydü. Biz onu beslemeye çalışıyorduk. Dudaklarında bir tümör oluşumu fark ettik. Elif hanım bizim yardım çağrımıza sessiz kalmadı. Köpeğimiz (SOHAYKO) derneğimiz tarafından tedavi ettirilip bize getirildi.

Onlara çok teşekkür ediyorum'' dedi.

(SOHAYKO) derneği nakil görevlisi Oktay Aydın yaptığı açıklamada, ''Elif Hanım burada 3 adet köpeğin hasta olduğunu beyan etti. Onları alamaya geldik. Tedavileri için İstanbul'a götüreceğiz. Bu arada geçen hafta gelip aldığımız bir adet köpeği tedavi ettirdikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktık. Derneğimiz çalışmalarına devam etmektedir'' diye konuşması.



loading...