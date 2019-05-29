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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TDV Gazzeli çocuklara bayramlık giysi dağıttı - GAZZE

TDV Gazzeli çocuklara bayramlık giysi dağıttı - GAZZE



: - Gazze sokakları - TDV'nin bayramlık giysi dağıtımı yaptığı dükkandan kıyafet bakan Gazze liler - Çocukların kıyafetleri denemesi - TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem ile röportaj - TDV görevlilerinin Gazze li çocuklar ile ilgilenmesiTürkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze 'de yetim ve yoksul bin 500 çocuğa bayramlık giysi yardımında bulundu.TDV'nin yardımları, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile iş birliği halinde dağıtıldı.AA muhabirine konuşan TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem, Gazze 'de pazartesi gününden bu yana yetim ve yoksul bin 500 çocuğa bayramlık giysi dağıttıklarını söyledi.

Son üç gün içerisinde Gazze 'deki yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi aileye de insani yardım ulaştırdıklarını aktaran Erdem, "TDV, ramazanın başından itibaren 90'dan fazla ülkede ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarda bulunuyor." dedi.

Muhabir İnsani Yardım 

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