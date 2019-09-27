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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
'TCG Kalkan P331' hücumbotu ziyarete açıldı. - YALOVA

'TCG Kalkan P331' hücumbotu ziyarete açıldı. - YALOVA

"TCG Kalkan P331" hücumbotu ziyarete açıldı. - YALOVA - "TCG Kalkan P331" hücumbotundan detaylar - Hücumbotu ziyaret eden vatandaş görüntüleri"TCG Kalkan P331" hücumbotu Yalova 'da ziyarete açıldıYALOVA (AA) - Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla "TCG Kalkan P331" adlı hücumbot Yalova 'da ziyarete açıldı.Eski Kartal İskelesi'ne yanaşan TCG Kalkan P331 Hücumbotu, ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.
Gemiye gelenler, personel tarafından bilgilendirildi. İlginin yoğun olduğu hücumbotta ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hücumbot Hatıra Fotoğrafı Ziyaretçiler 

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