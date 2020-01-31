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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan’ın acı günü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan’ın acı günü

Cenaze namazının kılınması

Misyon Cenaze Cenaze Namazı Siyasi Parti Sivil Toplum 

-Tabutun omuzlarda taşınması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın dün vefat eden yengesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü Ermenek Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden 92 yaşındaki Nadire Servi için Sipas Camisi’nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Servi’nin yakınları ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Nadire Servi’nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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