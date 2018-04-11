-Heyetteki milletvekillerinin konuşmalarından kısa kesitler

-STK temsilcileri soru yöneltiyor ve görüşlerini açıklıyor

-Salondan detay görüntüler

-TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar röp.

-Milletvekili Mahmut Tanal röp.



( BERLİN ) - TBMM İnceleme Komisyonu Berlin'de İslamofobi'yi araştırdı BERLİN



- TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu batı ülkelerindeki İslam düşmanlığını inceleme alt komisyonu heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin’e geldi. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu batı ülkelerindeki İslam düşmanlığını inceleme alt komisyonu heyeti, özellikle Almanya’da son zamanlarda artan Türklere ait camiler, işyerleri ve derneklere karşı düzenlenen saldırıları incelemek, yerinde görmek ve vatandaşlarımızın konuyla ilgili şikâyetlerini dinlemek için Berlin’e geldi. Toplam dört kişiden oluşan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu grubunda, Ak Parti Milletvekilleri Ömer Serdar, Adnan Boynukara, Sema Ramazanoğlu ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal yer aldı. Berlin temasları çerçevesinde, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasilerle görüşen heyet, Berlin Büyükelçiliği’nde Türk STK temsilcileriyle de bir araya geldi. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, ABD’ye düzenlenen 11 Eylül saldırılarından sonra dünyada İslâm’a ve Müslümanlara bakış açısında bir kırılma yaşandığını vurguladı. Özellikle Müslümanların ve İslâm’ın terörle ilişkilendirilir hale geldiğini kaydeden Serdar, batı dünyasındaki bazı siyasilerin popülist açıklamalarının da bu algının oluşmasına katkıda bulunduğunun altını çizdi. “Ötekileştirme güvenlik sorunu doğurur” Almanya İçişleri Bakanı Seehofer’in “İslam batıya ait değildir” sözünü hatırlatan Ömer Serdar “Mesela burada bir bakanın İslâm Avrupa’ya ait değildir açıklaması, tabanda da karşılık buluyor. Bu da sonuçta toplumda bir karşıtlık oluşturuyor. Avrupa kıtasına baktığımızda burada 30 ülkede 25 milyona yakın Müslüman varlığı var ki bunlar sosyolojik şekilde iç içe girmiş. Eğer bir ötekileştirme olursa, bir güvenlik sorunu, bir asayiş sorunu, bir karşılıklı radikalleşme sorunu da ortaya çıkarır. Burada şunu gördük ki Müslüman kesim bu gelişmelerden ciddi şekilde rahatsız. Geçmişte yabancı karşıtlığı, Türk karşıtlığı olarak ortaya çıkan şey, bugün Müslüman karşıtlığı olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunu birlikte yaşamanın önündeki en büyük engel olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Avrupa’nın dikkatini bu soruna çekmeye çalıştıklarını söyleyen komisyon başkanı Ömer Serdar, rapor çalışmalarından sonra sonuçların kamuoyuna açıklanacağını ve sorunun giderilmesi konusunda birlikte neler yapılabileceğinin araştırılacağını belirtti.

“Biz bu komisyonu suçlu aramak için kurmadık” diyen Serdar, sadece sorunun nedenlerini ortaya çıkarmak istediklerini ve konuyla ilgili olarak uluslararası bir sempozyum düzenlemeyi de düşündüklerini kaydetti.

Eski Aile ve Güvenlik Bakanı Sema Ramazanoğlu’da yaptığı kısa konuşmada batıdaki İslâm karşıtlığının özellikle Müslüman kadınları etkilediğini, çünkü başını örten bir kadının görünür olduğunu ve direk İslam karşıtlarının hedefi haline geldiğini vurguladı. “Camiye yapılan saldırı demokrasiye yapılmıştır” Almanya’da camilere yapılan saldırıları demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’da din ve vicdan özgürlüğünün bir insan hakkı olduğunu söyledi.



Din ve vicdan özgürlüğünün demokratik toplumu gerçekleştirmenin bir aracı olduğunu iddia eden Tanal, “Eğer biz din ve vicdan özgürlüğünü koruyamazsak o toplumda demokrasi olmaz, demokratik devlet olamaz, hukuk devleti olamaz, dolayısıyla özgürlükler gelişemez” dedi.

Tanal, Almanya ve Avrupa bazında ayrımcılık sorununun çoğunlukla ayırma, dışlama, kısıtlama, ayrıcalık tanıma, ırk ayrımı, ırkçılık, yabancı korkusu, antisemitizm, Sinti ve Roman düşmanlığı ve İslamofobi şeklinde olduğunu vurguladı. TBMM heyeti daha sonra Berlin’li STK temsilcilerinin konuya ilişkin görüşlerini aldı ve sorunlarını dinledi. Berlin temasları çerçevesinde eski Almanya Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek ve Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ile görüşen TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu heyeti, yaklaşık iki hafta önce kundaklanarak yakılan Berlin Koca Sinan Camii’ni de ziyaret etti.

