TBMM Başkanı Yıldırım: 'Yüreklerimizin birlikte atıyor olması, bizim en büyük gücümüzdür' (4) - BİLECİK
TBMM Başkanı Yıldırım: "Yüreklerimizin birlikte atıyor olması, bizim en büyük gücümüzdür" (4) - BİLECİK - 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıkalamaları 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük ŞenlikleriTBMM Başkanı Yıldırım: "Yüreklerimizin birlikte atıyor olması, bizim en büyük gücümüzdür."BİLECİK - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bilecik ’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılarak konuşma yaptı. - 4 -