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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı İle Görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı İle Görüştü

görüşme detay

( LEFKOŞA ) - TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü LEFKOŞA

Cumhuriyet Özgürlük Politika Uluslararası Anavatan 


- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Kıbrıs Türkü’nün adanın ortak sahibi olduğunun altını çizen Şentop, “Bir Rum cumhuriyetinin içinde eriyip gitmek, sizin için ne kadar kabul edilemez ise anavatan ve garantör ülke olan Türkiye’nin de buna göz yumması asla söz konusu olmayacaktır. Bu husus bizim milli ve değişmez politikamızdır. Gelinen aşamada Kıbrıs’ta artık yeni fikirlere, yeni çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç vermeyecek süreçlerle daha fazla vakit kaybetmek Kıbrıs Türkü'ne haksızlık anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı. TBMM’nin Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve eşitliği konusunda kararlılığının tam olduğunu vurgulayan Şentop, “Kıbrıs meselesine yönelik aldığı kararlara bağlı olan meclisimiz, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasında tüm imkanlarını da seferber etmeye devam edecektir" diye konuştu.
"Hiçbir zaman azınlık olmayacağız" Kıbrıs sorunun Şentop’un doğduğu 1968 yılında başladığını ve yıllardır çözülemediğine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, "1963 yılından beri siyasi ve hukuksal hakkımız gasp edilmiştir. Bu gasp Rum tarafına tek başına, uluslararası hukuk içerisinde bir tanınırlık getirmiştir. Biz buna razı değiliz, biz oradaki hakkımızı almak durumundayız. Bunun mücadelesini vermek durumundayız. Kıbrıs Türk halkı azınlık değildir. Bu azınlık haklarına hiçbir zaman razı olmadık bundan böyle de razı olmayacağız" ifadelerini kullandı. "Rum tarafı bir oyunun içinde" Kıbrıs’ta akılcı bir çözüm için iki tarafa da eşit hak verilmesi gerektiğini tekrarlayan Akıncı, "Türkiye’nin desteğine her zaman olduğu gibi ihtiyacımız vardır. Şu yanlışa düşmememiz lazım, ‘yeni bir fikir’ diye eskimiş fikirleri, yeniden masaya getirip de bunlarla bir sonuca gidilmediği gibi geçmişte yeniden gidilmediğine görmemize gerek yok. Bunlar denenmiş şeylerdir. Bu bizim bir takım çıkmazlara ve suçlu konumuna oturtur. Rum tarafı bir oyun içindedir ve bu oyunu, mevcut durumun sürdürülmesi yönünde kullanmaktadır. Ben bu tehlikeyi hep işaret ede geldim yaptım" diye konuştu.

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