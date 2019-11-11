TBMM Başkanı Şentop, fidan dikimine katıldı

-Şentop'un açıklamaları



( ANKARA ) ANKARA



- Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop TBMM'de ağaç dikti.TBMM Başkanı Şentop, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle TBMM'de ağaç dikti. Şentop, 'Milli Ağaçlandırma Günü' günlüğü vesileyseler 11 Kasım'da 11 milyon fidan Türkiye'nin. 81 ilinde 2023 yerde, mekanda dikildiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı'nın kampanyayı başlattığını ve fidanların iki gün içinde sahiplendirilebileceğini ifade etti.

TBMM yerleşkesi içinde bulunan Kabatepe hakkında bilgi veren Şentop, ''Burada 88 farklı çeşit ağaç var. Türkiye'nin her bölgesinden gelen, bir kısmı Ankara şartlarında yetişmeyen bazı bitkiler var. Ağaç dışında çalılık olarak nitelendirilebilecek farklı türde bitkilerle birlikte 287 çeşit bitki var. Bizler bu faaliyete iştirak etmek için 11q tane fidan diktik. benim diktiğim Toros sediri. En kısa zamanda büyüyüp, gölge veren bir ağaca dönüştüğünü göreceğiz. Bu kampanyanın farkındalık oluşturmak bakımından faydalı olduğu kanaatindeyim'' ifadelerini kullandı.



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