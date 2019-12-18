TBMM Başkanı Şentop: 'FETÖ, PKK ve PYD terör örgütleriyle mücadelenin ülkemizin en öncelikli milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etmeliyim'- BAKÜ
TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ, PKK ve PYD terör örgütleriyle mücadelenin ülkemizin en öncelikli milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etmeliyim" - BAKÜ - TÜRKPA toplantsından detaylar - TBMM Başkanı Şentop'un konuşmasıBAKÜ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan ’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ve Dönem Başkanlığını yürüttüğü TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9. Genel Kuruluna katılarak konuşma yaptı.
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