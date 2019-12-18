TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - BAKÜ
- TÜRKPA toplantsından detaylar - TBMM Başkanı Şentop'un konuşmasıBAKÜ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan 'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
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