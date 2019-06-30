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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop ata toprağı Gevgeli'de

TBMM Başkanı Şentop ata toprağı Gevgeli'de



: - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ziyareti ve görüşmesinden detaylar - Hediye takdimleri - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ata toprağı olan Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Gevgeli şehrini ziyaret ettiGEVGELİ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ata toprağı olan Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Gevgeli şehrini ziyaret etti.Kuzey Makedonya'da temaslarda bulunan Şentop, Manastır şehrini ziyaretinin ardından aile büyüklerinin Türkiye'ye göç ettiği Gevgeli'ye ziyaret gerçekleştirdi.TBMM Başkanı Şentop burada, Gevgeli Belediye Başkanı Saşo Pockov ile bir araya geldi.Şentop ve beraberindeki heyete şehir hakkında bilgilendirmede bulunan Pockov, Türk iş adamlarına şehre yatırım yapmaları çağrısında bulundu.Şehirde halihazırda 3 Türk şirketinin yatırımı bulunduğunu aktaran Pockov, bu yatırımcılara iyi iş birliklerinden dolayı teşekkür etti.TBMM Başkanı Şentop da ailesinin Gevgeli'den Türkiye'ye göç ettiğini hatırlatarak daha önce de bu şehri ziyaret ettiğini söyledi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın çok yakın ilişkileri olan dost ve kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Şentop, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı ilk tanıyan ülkelerden olduğunu anımsattı.Görüşmenin ardından karşılıklı plaket ve hediye takdimi yapıldı.

Yatırımcı 

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