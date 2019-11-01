TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Çorlu’da



- katıldığı programın ardından gazetecilere Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şentop, “Türkiye müttefik ülkelerden bu müttefikliğin gereğini göstermelerini bekledi. Ama maalesef bu noktada beklentilerimiz karşılıksız kaldı” dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Meclis Salonu’nda Tekirdağ il genelinde yer alan oda ve borsaların temsilcileri ile bir araya gelen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop program çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı Türkiye’nin uzun zamandır başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere dile getirdiği, bir seçenekti diyen Şentop, “Türkiye Suriye sınırında Suriye tarafında bir terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğini söyledi, başından beri bunu söyledi.



Terör örgütlerinin, terör koridorunun, teröristlerin Türkiye sınırlarına yakın olan yerden çıkartılması için her türlü seçeneği Türkiye denedi. Daha önce burada bir güvenli bölge olması için çağrıları oldu. 2011 yılından bu yana 2012 yılında o zaman Başbakanken, Cumhurbaşkanımız bunu dile getirmişti. Ağustos - Eylül aylarında Amerika Birleşik Devletleri ile bölgede bir karadan ve havadan devriye görevi düşünüldü, bu da denendi ama neticede terör örgütünün oluşturmak istediği terör koridorunun bertarafı noktasında mesafe alınamadı. Son seçenek olarak Türkiye askeri harekata mecbur kaldı. Bunu da gizli saklı yapmadı, sonuç alamazsam bu seçeneği deneyeceğim demişti Türkiye” dedi.

Hamleyi yaptıktan sonra belirli bir zaman içerisinde hedeflerimize ulaşabileceğimizi gördük diyen Prof. Dr. Şentop, “Askeri seçenek olmadan da diplomatik yollarla bu hedeflere ulaşılabileceğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde bu sağladın. Bugün de Rusya ile denetleme görevi yapıyor Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin ve terör örgütünün temizlenmesi ile ilgili. Amerika’nın önemli önemli dış işleri bakanlarından önemli diplomatlarından Henry Kissinger onun bir sözü vardır gücünüzün gölgesi masaya düşmeden anlaşma çıkmaz der. Türkiye gücünün gölgesini masaya düşürdükten sonra gördüğünüz gibi birçok anlaşmalar, uzlaşmalar ortaya çıktı. Onu hep söylüyoruz artık eski dünya yok, eski Türkiye yok. Herkesin yeri şartlara göre yenidünya ve bölge şartlarına göre politika üretmesi lazım Avrupa ülkeleri başta olmak üzere” diye konuştu.

Türkiye’nin müttefik ülkelerden bu müttefikliğin gereğini göstermelerini beklediğini sözlerine ekleyen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Ama maalesef bu noktada beklentilerimiz karşılıksız kaldı. NATO anlaşmasının 5. Maddesi, NATO üyesi olmayan başka bir devlet veya terör örgütleri tarafından bir NATO ülkesine bir tehdit oluştuğu zaman NATO’daki ülkelerin müttefiklerin birlikte hareket etmesini öngörüyor. Halbuki bizim müttefiklerimiz Türkiye’nin yanında değil Türkiye’nin karşısında terör örgütünün yanında yer aldılar açıklamaları ile en azından. Bundan duyduğumuz rahatsızlıkları muhataplarımıza da ilettik. Son tablo olumlu bazı gelişmeler olabileceğini gösterdi. Bazı ülkelerde var. Bazı ülkelerde hala yok. Ama gidişat iyi onu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop daha sonra Çorlu’dan ayrıldı.



loading...