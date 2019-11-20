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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti’yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti’yi ziyaret etti

Şentop konuşma

Erimli 

-türkkan konuşma

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yüzüncü yıl etkinlikleri kapsamındaki görüşlerini almak üzere İYİ Parti’yi ziyaret etti.TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti Grubu’nu ziyaret etti. Şentop’a TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu eşlik etti. Şentop’u İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çalışlar ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Lütfi Elvan ve Musavat Dervişoğlu karşıladı.Şentop çıkışta yaptığı açıklamada, 23 Nisan 2020 tarihinde TBMM’nin yüzyılı olduğunu hatırlatarak, “Biz bir takım etkinlikler düzenleyeceğiz. Geçen hafta Meclis’te grubu bulunan partilerin grup yönetimiyle görüştük. Önediler, tekliler olursa, bunları topluyoruz. Verimli bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, yüzüncü yıl ile ilgili önerileri Şentop’a ilettiklerini kaydederek, “Özellikle üzerinde durduğumuz konu, yüz yıllık bir Meclisin ruhuna uygun bir program hazırlanması, herhangi bir parti taassubuna kaçmadan, yüz yıl içerisinde tüm olayların vurgulandığı Meclisin tarihini en iyi aktaracak çalışmanın olduğu şeklindeydi" diye konuştu.

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