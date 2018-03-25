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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
TBMM Başkanı Kahraman, Pakistanlı mevkidaşı Sadık onuruna kahvaltı verdi - CENEVRE

TBMM Başkanı Kahraman, Pakistanlı mevkidaşı Sadık onuruna kahvaltı verdi - CENEVRE

- TBMM Başkanı Kahraman'ın Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz'ı karşılaması - Kahraman'ın , Pakistanlı mevkidaşı Sadık onuruna verdiği kahvaltıdan detaylar TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de - Kahraman, Pakistanlı mevkidaşı Sadık onuruna kahvaltı verdiCENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İsviçre'deki temasları kapsamında Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık onuruna kahvaltı verdi.Kahraman'ın konakladığı otelde gerçekleşen kahvaltı programında her iki ülkeden parlamenterler heyeti de hazır bulundu.Kahvaltıda TBMM Başkanı Kahraman ve Pakistanlı mevkidaşı Sadık, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin görüş alış verişinde bulundu.Kahraman, İsviçre'deki dört günlük resmi ziyaretinin son gününde bugün Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılarak, bir konuşma yapacak.

Uluslararası İsviçre 

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