- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan’da

-ortak basın toplantısı

-Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşme

-Gül Baba türbesi ziyaret



( BUDAPEŞTE ) BUDAPEŞTE



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte’de Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştü. Ulusal Meclis binasında gerçekleşen görüşme sonrası Yıldırım ve Köver, ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, Meclis Başkanı Köver’in yaklaşık bir ay önce Türkiye’yi ziyaret ettiğini, o gün Türk-Macar ilişkilerinin ele alındığını bugün de tüm konuları tekrar ele alma fırsatı yakaladıklarını söyledi.



18 Aralık’ın Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 95. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yıldırım, bu yüzden bugünkü ziyaretin daha anlamlı olduğunu kaydetti.

Yıldırım, Macaristan ve Türkiye’nin siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ederken tarihi bağları da ihmal etmediğini kaydederek, “NATO’da da Macaristan ile beraberiz. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda Macaristan başından beri hep olumlu bir tutum izliyor, bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Macaristan ve Türkiye arasında son dönemde resmi ziyaretlerin sıklaştığını, 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk AB ülkesi ziyaretini ekim ayında Macaristan’a gerçekleştirdiğini anımsatan Yıldırım, “Ben de yeni meclisin başkanı olarak yine ilk ziyaretimi AB üyesi ülkelerinden Macaristan’a gerçekleştiriyorum. Bu ziyaretler de Türkiye’nin Macaristan ilişkilerine ne kadar önem verdiğini gösteriyor.” diye konuştu.

Yıldırım, gelecek yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın başkanlığında Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi’nin gerçekleştirileceğini söyledi.



TBMM Başkanı Yıldırım, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver’in ev sahipliği ile kendisine ve Türk heyetine gösterdiği ilgiden dolayı müteşekkir olduğunu dile getirdi. Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ise Türkiye’de bütçe görüşmeleri dolayısıyla meclisin yoğun mesaisine rağmen Yıldırım’ın Macaristan ziyaretinin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Köver, 18 Aralık’ta Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 95. yıl dönümünün kutlandığını, bu yüzden Yıldırım’ın bugünkü ziyaretinin sembolik anlam taşıdığını ifade etti.

Macaristan’ın izlediği Doğu’ya açılım politikasında Türkiye’nin önemli bir yeri olduğunu kaydeden Köver, “Vişegrad Dörtlüsü ve komşu ülkeler hariç, Macaristan’ın en haraketli dış ilişkileri Türkiye ile. Bu, birbirimize olan sempatinin de bir göstergesi” diye konuştu.

Yıldırım, Meclis ziyaretinin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi. Bir araya gelen ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Binali Yıldırım Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan’daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti. Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan’da, ülkedeki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi’nde incelemelerde bulundu ve dua etti. Yıldırım’ı Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat karşılarken, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Budapeşte Koordinatörü Suna Çolakoğlu, Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi Başkanı Suat Karakuş ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar da eşlik etti. Başkan Adnan Polat, Yıldırım’a türbeyi gezdirdikten sonra, türbe plaketi ve Macaristan’ın dünyaca ünlü porseleni Herend tabağı hediye etti. Öte yandan, MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar ise, tarafından kalem alınan Macaristan ekonomisini anlatan kitabını Yıldırım’a hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Budapeşte’de 480 Türk şehidinin yattığı, Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliği’ni ziyaret eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım dua ederek kabirlere çiçek bıraktı.

