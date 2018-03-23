TBMM Başkanı Ahmet Aydın: “Kimse Türkiye’ye sınır çizemez”

-Halkoyunları gösterisi

-Ahmet Aydın'ın konuşması

-TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

-Açılış kurdelesı

-AVM'nin gezilmesi



( ADIYAMAN )- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:- “İlave istihdamda Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tuttuk” ADIYAMAN



- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’ın ilk alışveriş merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, “Kimse Türkiye’ye sınır çizemez” dedi.

Adıyaman’da üç işadamı tarafından yaptırılan 72 bin metrekare kapalı alanı olan alışveriş merkezinin açılışında konuşan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Afrin’de yürütülen mücadelenin bazı kesimler tarafından Kürtlere yönelik bir mücadeleymiş gibi yansıtılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Ahmet Aydın konuşmasında, “Afrin’de bir mücadele yürütülüyor. Orada ki mücadele terör örgütlerine karşı yürütülen bir mücadeledir. Özellikle içerden ve dışarıdan bir kesim sanki Kürt kardeşlerimizle bir mücadele varmış gibi bir algı operasyonu, bir dezenformasyon yürütüyor. Burada Türkiye’nin bekası söz konusu olduğu zaman, yine bölgedeki Kürt, Arap, Türkmen’in huzuru söz konusu olduğu zaman, Türkiye başka bir yerden talimat almadan kendi kararıyla kendi iradesiyle nasıl Afrin’e girdiyse, eğer gerekirse aynı şekilde ülkenin bekası için İdlib’e de girecektir, Menbiç’e de girecektir. Bunu herkesin bilmesi lazım” dedi.

Türkiye’ye kimsenin sınır çizemeyeceğini vurgulayan Ahmet Aydın, “Burada Türkiye’ye kimse sınır çizemez. Burada sınırı olmayan, burada akrabalık ilişkisi olmayan, bu bölgeyle bağı olmayan, 11 bin-12 bin kilometreden gelip orada bayrak dalgalandıranların, ‘Türkiye’nin orda bayrağı ne geziyor?’ diye söylemeye hakkı da yok haddi de yok. Orada terör örgütlerinin bayrağını dalgalandıranların ‘Türkiye’nin bayrağı ne geziyor’ diyenlerin hakkı da yok, haddi de yok. Terör örgütlerinin faaliyetlerine son verene kadar, Türkiye’nin güney sınırlarının emniyet sınırları güvenlik altına alınıncaya kadar bu operasyonlar sürer. Biz hep şunu söyledik, Suriye Suriyelilerindir. Suriye’nin toprak bütünlüğünü hep savunduk. Başkaları gibi gidip işgal mantığı ile orada kalmayız. Biz oraya zeytin dalını uzattık. Barış için gittik. Barış için gittik, huzur için gittik. Bölgedeki Kürt kardeşlerimiz en çok terör örgütlerinden çekenlerdir. Kürt kardeşlerimizin de huzur ve güvenliği için oraya gittik. Bu gün Cerablus’ta, Elbap’ta nasıl güvenlik sağlandıysa, 140 binin üzerinde Cerabluslu geri topraklarına döndüyse, Afrin’de de aynı şekilde sağlama alınmasıyla yine Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriye’li kardeşlerimiz, Afrinli kardeşlerimiz Afrin’e dönecektir. Afrin Afrinlilerindir. Bizim orda bir tek karış toprakta dahi gözümüz yok. Ama Türkiye büyük ülkedir, Türkiye güçlü ülkedir. Türkiye kim ne derse desin sınır güvenliğini kontrol altına alması gereken büyüklükte bir ülkedir. Kendi kararını, kendi iradesini kendisi belirler. Terör örgütlerine son verinceye kadar inşallah biz bu operasyonları sürdüreceğiz” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “İlave istihdamda Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tuttuk” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 7 Şubat 2017 tarihinde verdikleri ilave istihdam ile ilgili verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, “7 Şubat 2017'de 365 oda ve borsa başkanımızla beraber Cumhurbaşkanımıza bir söz vermiştik. Türkiye'deki her oda başkanı üye başına ilave bir istihdam Türkiye'ye kazandıracak demiştik. 1 milyon 500 bin üyemiz var. Allah çok şükür, Allah yüzümüzü kara çıkartmadı. Geçen yıl itibariyle bugüne kadar tarihimizde bir ilki yaptık. İlave 1 milyon 500 bin yeni istihdama kardeş kazandırdık. Sıfırdan işe başlayan kardeş sayısı 1 milyon 500 bin oldu. Değerli kardeşlerim Adıyaman'daki tüm tüccar ve sanayicilerimizi kutluyorum. Bırakınız Cumhurbaşkanımıza verdikleri sözü, Türkiye ortalaması artı 1 iken, Adıyaman’da 3.4 ilave oldu. Yani Türkiye ortalamasının üzerine çıktı” şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise, alışveriş merkezinde yaklaşık 800 kişinin istihdam edileceğini ve 72 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığına işaret etti. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, daha önceden Gaziantep, Malatya gibi çevre illere AVM’lere alışveriş için gittiklerini ancak bundan sonra bu AVM’nin bu talebi karşılayacağını dile getirdi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı da, kültürümüzde birlikte iş yapma ve birlikte büyümenin olduğunu belirterek, üç işadamının konsorsiyum kurarak bu AVM’yi açmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Alışveriş merkezinin açılışında halkoyunları ve gösterileriler sergilendi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından alış veriş merkezindeki işletmeler gezildi. (AHM)

