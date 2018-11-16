TBMM 27. dönem Başkanı İsmail Kahraman Batman’da

-Konferans salonundan genel detay

-İstiklal marşından detay

-Ku'ran-ı Kerim tilaveti

-Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş konuşması

-27. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Kahraman'ın konuşması

-27. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Kahraman'a fahri doktora taktim edilmesi

-27. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Kahraman'a hediye verilmesi

-Genel ve detay



( BATMAN ) BATMAN



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. dönem Başkanı İsmail Kahraman, “Güzel gelişmeleri, olumlu yerleri görelim ve ümitlerimizi artıralım, sevinçlerimizi paylaşalım” dedi.

TBMM 27. dönem Başkanı İsmail Kahraman, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Batman’a geldi. Havalimanında, Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Türkiye Sivil Havacılık Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ve Birlik Vakfı Batman Şube Başkanı Hamdullah Tüzün tarafından karşılanan Kahraman, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Kahraman, daha sonra Batman Üniversitesini (BTÜ) ziyaret ederek, kendisine fahri doktora verilmesi için düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Türkiye’nin 7 bölgesinden öğrencilerinin olduğunu belirterek, “Fakat öğrencilerimizin yüzde 90’nı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindendir. Bu tabloyu değiştirmek için Türkiyemizin her bölgesinden öğrenci çekme kapasitesine sahip tıp fakültesi, hukuk fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi gibi fakültelere ihtiyacımız vardır. Batman’ın 450 bin merkez nüfusu ile tıp fakültesini hak ettiği kanaatindeyiz. Takdiri değerli büyüklerimize bırakıyoruz” dedi.

Kahraman ise, 2018 yılında yapılan araştırmaya göre 89 bin erkek ve 69 bin kadın olmak üzere 158 bin akademisyenin olduğunu anlatarak, “Bütçelerde eğitim alanına ayrılan pay her sene giderek artıyor. Bu senedeki bütçemizde ayrılan pay yüzde 18’dir ve 763 milyar liralık bütçenin 134 milyar lirası eğitime ayrılmıştır. Nüfusumuzun artışı ile birlikte imkanlarımızın ne kadar geliştiğini, Türkiyemizin geldiği noktayı, güzel gelişmeleri ve olumlu yerleri görelim. Ümitlerimizi artıralım ve sevinçlerimizi paylaşalım” diye konuştu.

Konuşmanın ardından BTÜ Rektörü Durmuş tarafından Kahraman’a fahri doktora unvanı verildi.



