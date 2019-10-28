TBB Başkanı Feyzioğlu cenaze törenine katıldı - KARAMAN
- Karaman 'da vefat eden avukat Bayram Ali Bulut'un cenaze töreni - Törene katılanlar - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşması - Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz'ın özgeçmişi okuması - Dua edilmesi - Cenaze namazının kılınması - Helallik istenmesi - Tabutun omuzlarda taşınmasıTBB Başkanı Metin Feyzioğlu Karaman 'da cenaze törenine katıldıKARAMAN (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Karaman 'da vefat eden avukat Bayram Ali Bulut'un cenaze törenine katıldı. Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Karaman Baro Başkanlarından Ali Bulut için Karaman Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene katılan Feyzioğlu, Bulut’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.Tüm hukuk camiası ve Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğini belirten Feyzioğlu, "Hayat iki nokta arasında bir çizgi. O çizgide neler yaptığınız önemli. Bayram Başkan o çizgi arasında, o çizgide mertliğin tanımını yaptı." dedi. Bulut'un sert görünüşlü ancak sevgi dolu olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Tüm hukuk camiası milli duruşuyla, milliyetçiliğiyle, söylemiyle, insanlığıyla, hukukçuluğuyla çok önemli bir değerini yitirdi. Tüm meslektaşlarıma Allah’tan sabırlar diliyorum. Meslek ustama da rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.Törende, Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, Bulut'un öz geçmişini okudu, dua edildi.Bulut'un cenazesi öğle namazına müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırmahalle Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
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