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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Taylandlı yatırımcılar Sivas'ta

- Taylandlı yatırımcılar Sivas'ta

- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken konuşma

Alışveriş Toplantı Yatırımcı Milyar Dolar İş Dünyası 

-- Tayland Ticaret Ateşesi Dr. Niwat Hansawad konuşma
-- toplantıdan detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'a yatırım yapmak için gelen Taylandlı iş adamları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Tayland Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Geliştirme Departmanı Türkiye Direktörü aynı zamanda Tayland Ticaret Ateşesi Dr. Niwat Hansawad ve Tayland Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Geliştirme Departmanı Genel Sekreteri Piya Sutthima Keskin, Türkiye ve Tayland arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırım sahalarını incelemek için Sivas'a geldi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile görüşen Taylandlı iş adamları yapılacak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken,"Burada bulunmamızın sebebi, Tayland'da ki iş dünyasıyla Sivas'taki üreticilerimizi, sanayicilerimizi ve yatırımcılarımızı bir araya getirmek. Biz göreve geldiğimizden beri hep savunduğumuz bir şey vardı. Sivas teşvik kapsamında hak ettiği yere gelmezse dışarıdan yatırımcı getiremeyiz, getirmekte zorlanırız. Daha fazla yatırımcı getirebilmemiz için önümüzün açılması gerek. Tayland Ticaret Ateşesi Dr. Niwat Hansawad ise,"Tayland'a bağlı İstanbul odası temsilcisiyim, görevimiz Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirmek. Bu sene çok heyecanlı bir sene bizim için Tayland ile Türkiye arasındaki ilişkimizin 60'ncı yıl dönümü. Şu anda iki ülke arasındaki ilişkiyi gözlemlemekteyim. Şu anda 1,5 milyar dolar ticaret hacmimiz var. " diye konuştu.
(UY-GF-Y)
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